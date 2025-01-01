Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdar Adalı başkan seçilirken Sergen Yalçın'a teknik direktörlük için teklif götüreceğini açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre sözleşmenin detayları belli oldu.

İlk kez 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak

Siyah beyazlı kulüp ile anlaşması beklenen Sergen Yalçın'ın 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu anlaşmanın kariyerindeki ilk uzun soluklu imzası olacağı açıklandı. Sergin Yalçın'ın ekibinde antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ün olması bekleniyor.