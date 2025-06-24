DP Genel Sekreteri Akpınar, “Son günlerde, Sayın Serdar Denktaş’ın bir televizyon programında yapmış olduğu ve farklı medya alanlarına yansıyan açıklamaları Demokrat Parti camiası tarafından büyük bir dikkat ve temkinle takip edilmiştir. Siyasi geçmişi ve yıllarca bu partinin Genel Başkanlığı görevini üstlenmiş bir isim olarak, kamuoyunda oluşturduğu algı ve sarf ettiği sözlerin sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz” dedi.

“Sayın Denktaş’ın, Demokrat Parti’ye ve mevcut yönetimine yönelttiği iddialar ne yazık ki asılsız ve mesnetsizdir” açıklamasını yapan Serhat Akpınar, şöyle devam etti:

“Demokrat Parti, kendisinin aktif siyasetten çekildiği bir dönemde sorumluluk üstlenmiş, yeniden yapılanma sürecine girmiş, halkımızla iç içe yürütülen katılımcı ve kalıcı icraatlarla ülke siyasetinde yeniden güven tazelemiştir.

Mevcut hükümetin kurulmasında ve sürdürülmesinde de etkin rol alan Demokrat Parti, son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en istikrarlı koalisyon hükümetlerinden birinde yer almakta, halkın ihtiyaçlarına doğrudan temas eden bir siyaset anlayışını benimsemektedir. Bu bağlamda, hükümetin istikrarına ve ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ersin Tatar’a yönelik kullanılan ölçüsüz ve yakışıksız ifadeleri, üzülerek ve esefle karşılamaktayız.”

“Denktaş’ın DP’ye yeniden katılma arzusu değerlendirildi, uygun bulunmadı”

Akpınar, “Sayın Denktaş’ın Demokrat Parti’ye yeniden katılma arzusu, geçmişin deneyimlerinden faydalanma niyetiyle değerlendirilmiş, ancak bu süreci mevcut yönetime muhalefet eden bazı kişi ve gruplarla birlikte yürüteceği yönündeki beyanları, parti bütünlüğü ve ilkeleri çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız Fikri Ataoğlu tarafından uygun bulunmamıştır. Buna rağmen, kendisine Demokrat Parti çatısı altında her zaman yer olduğu, bizzat Genel Başkanımız tarafından ifade edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Serhat Akpınar, “Ne var ki, bu siyasi yaklaşımın kabul görmemesi sonrasında yaşanan tepkisel açıklamaların, sadece Demokrat Parti’ye değil, aynı zamanda ülke siyasetinin genel yapısına ve demokratik düzene zarar verdiğini üzülerek gözlemlemekteyiz” dedi.

Akpınar, “Demokrat Parti, geçmişine saygılı, geleceğine ise umutla bağlı bir siyasi hareket olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokratik değerleri, halkın iradesi ve toplumsal huzur için sorumluluk üstlenmeye devam edecektir” ifadelerini de kullandı.