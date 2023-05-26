Bunlar da ilginizi çekebilir

Serhatköy ’de çaldığı 3 küçükbaş hayvanı, Güzelyurt’ta bir şahsa borcu karşılığı vererek, sahtekarlıkla 4 bin TL kredi temin ettiği tespit edilen H.I (E-37) tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.