Serhatköy’de çaldığı 3 küçükbaş hayvanı, Güzelyurt’ta bir şahsa borcu karşılığı vererek, sahtekarlıkla 4 bin TL kredi temin ettiği tespit edilen H.I (E-37) tutuklandı.
Olay, 21-22 Nisan tarihleri arasında meydana geldi.
Serhatköy’de çaldığı 3 küçükbaş hayvanı, Güzelyurt’ta bir şahsa borcu karşılığı vererek, sahtekarlıkla 4 bin TL kredi temin ettiği tespit edilen H.I (E-37) tutuklandı.
Olay, 21-22 Nisan tarihleri arasında meydana geldi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P