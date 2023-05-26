Serhatköy’de çaldığı 3 küçükbaş hayvanı, Güzelyurt’ta bir şahsa borcu karşılığı vererek, sahtekarlıkla 4 bin TL kredi temin ettiği tespit edilen  H.I (E-37) tutuklandı.

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın, Ercan-Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın, Ercan-Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı

Olay, 21-22 Nisan tarihleri arasında meydana geldi. 