Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve Yakın Doğu Üniversitesi eşgüdümünde düzenlenen “Küresel İklim Değişikliği & Yatırımlar ve İşbirliği Uluslararası Zirvesi'nde konuştu.

Büyükelçi Serim'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

📌 İklim değişikliğiyle mücadelede yeşin dönüşüm kritik bir öneme sahiptir. Yeşil dönüşüm sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederken, enerji verimliliğini artırır ve doğal kaynakları korur.

📌 Akdeniz havzası, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden biri olarak tanımlandığı cihetle, iklim değişikliğinin etkileri KKTC açısından ayrıca önem arzetmektedir.

📌 Türkiye Cumhuriyeti olarak, iklim kriziyle küresel mücadeleye kararlı bir şekilde katkı sağlıyor; geniş bir yelpazede kritik adımlar atıyoruz.

📌 Bu çerçevede, KKTC’de çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin koruma ve kullanma dengesinin sağlanmasını teminen bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı alanlarında işbirliği yapıyoruz. Hava kalitesinin artırılması, atık yönetim sistemi ile vahşi depolamanın önüne geçilmesi, sürekli atıksu izleme sistemleri ile Sıfır Atık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

📌 KKTC’nin varolan sektörlerinin yanında, bir yatırım adası olmasının vakti gelmiştir. Mevcut küresel ekonomik yapıda sürdürülebilir bir kalkınma için sektörel çeşitlilik ve ihracata dayalı üretim olmazsa olmazdır.

📌 85 milyonluk büyük bir ihracat pazarı ve Türkiye üzerinden çok daha geniş pazarlara erişim mümkündür. E-ticaretin genişleyip yaygınlaşarak üretimi teşvik edeceğine inanıyoruz.

📌 Kıbrıs Türk şirketlerinin Türkiye’de ortaklıklar kurmalarına daha fazla imkan tanıyacak bir çalışma halen devam etmektedir. Böylelikle, Türkiye’deki muhtelif sektörlerle çalışan Kıbrıs Türk müteşebbislerinin büyümesine katkı sunulması hedeflenmektedir.