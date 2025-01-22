Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, "Yakın zamanda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi e-Devlet Kapısı mobil uygulaması ile buluşturacağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yakın zamanda e-Devlet Kapısı mobil uygulamasının hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Yasin Ekrem Serim, “Türkiye Cumhuriyeti olarak, dijitalleşme yolunda ulaştığımız gelişmişlik seviyesini Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşmak için bugüne kadar yaklaşık 779 milyon TL destek sağladık. KKTC kamu kurum ve kuruluşlarının dijitalleştirilmesi ile birlikte kamu hizmetlerinde zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanacağını değerli muhtarımızla paylaştık” dedi.

“KKTC hükümeti ve ilgili kurumlarla beraber, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden gümrük işlemlerine, hastane randevularından konsolosluk hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazedeki dijitalleşme projelerini yürütüyoruz" ifadelerini kullanan Serim, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi hak ettikleri modern, kullanıcı dostu ve etkin dijital imkanlarla buluşturarak, günlük hayatlarının hissedilir biçimde ferahlamış olacağına inanıyoruz. Buradan sizlerle yakın zamanda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi e-Devlet Kapısı mobil uygulaması ile buluşturacağımızın müjdesini de paylaşmak isterim.”