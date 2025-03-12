Serim, veda mesajında görev süresi boyunca e-Devlet projelerinden ekonomik gelişime, enerjiden su teminine, sağlıktan altyapıya kadar birçok alanda yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının refahı için Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirten Serim, KKTC ile bağlarını koparmayacağını ve her zaman Kıbrıs Türkü için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Büyükelçi, destek veren herkese teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve saygılarını sundu.