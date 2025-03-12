Serim, veda mesajında görev süresi boyunca e-Devlet projelerinden ekonomik gelişime, enerjiden su teminine, sağlıktan altyapıya kadar birçok alanda yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.
Kıbrıs Türk halkının refahı için Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirten Serim, KKTC ile bağlarını koparmayacağını ve her zaman Kıbrıs Türkü için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Büyükelçi, destek veren herkese teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve saygılarını sundu.
Büyükelçi Serim’in açıklaması şöyle:
Saygıdeğer Vatandaşlarımız,
Kıymetli Kıbrıs Türk Halkı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki 16. Büyükelçisi olarak büyük bir gururla icra ettiğim görevimden ayrılmış bulunmaktayım.
Görevim boyunca, Kıbrıs Türkü’nün hakettiği müreffeh yarınlara erişebilmesini teminen, e-Devlet projelerinden ekonomik gelişime, enerjiden su teminine, sağlıktan altyapı geliştirmeye, eğitimden çevreye, tarımdan kamu hizmetlerine uzanan birçok başlıkta yoğun mesai harcadık.
Yürüttüğümüz ve sonuçlandırdığımız bu çalışmalarda bizlere destek olan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bekası ve aydınlık istikbaline emin adımlarla yol alırken, Türkiye Cumhuriyeti, tüm imkanlarını Kıbrıs Türk Halkı için seferber etmeyi sürdürecektir.
Hayatının belli dönemlerinde KKTC’de yaşamış ve bundan sonra da bu topraklarda yaşamayı sürdürecek kardeşiniz olarak, dünyanın her neresinde olursa olsun, daima Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğim.
Şahsım, ailem ve mesai arkadaşlarım adına sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, esenlikler diliyorum.
Yasin Ekrem Serim
Büyükelçi