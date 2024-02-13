Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, bugün gündeme ilişkin konuları değerlendirmek için bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ülke futbolunun yaşadığı sorunlardan söz eden Sertoğlu Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu dikkate almadığından yakındı.

Federasyon olarak TFF’ye gönderdikleri yazılara cevap alamadıklarını ifade eden Sertoğlu “FIFA cevap verirken, TFF cevap verme nezaketinde dahi bulunmuyor. Bu nedenle benim mevcut TFF yönetiminden hiçbir beklentim yoktur” dedi.

“RUM TARAFI SAMİMİ İSE BEN MASAYA OTURMAYA HAZIRIM”

Sertoğlu, Kıbrıs Türk takımlarının UEFA’ya ve FIFA’ya katılması için çağrılarını yineledi “Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak Asya Futbol Federasyonu’na üyelik başvurusu yapmadıklarını ifade eden Sertoğlu başvuru için 2 yıldır hazırlık yaptıklarına dikkat çekti.

UEFA ve FIFA’nın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu görmezden geldiğine dikkat çeken Sertoğlu “Gençlerimizin önünü açacak her fırsatı değerlendireceğiz” dedi.

UEFA’ya ve FIFA’ya katıl çağrısını yineleyen Hasan Sertoğlu, bir masa etrafında toplanmak için hazır olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs’ın konuyu soğutarak Kıbrıslı Türkleri siyaseten esir pozisyonuna düşürdüğünden yakınan Sertoğlu dünyanın buna daha fazla seyirci kalmaması gerektiğini vurguladı.

Rum tarafının tuzu kuru olduğunu kaydeden Hasan Sertoğlu “Maalesef her şeyi zamana yayıyor.

Ama bizim yıllarımız gidiyor. Bu nedenle durmaması gereken biziz. Her aşamada girişim yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hukuki zeminde tüm imkanları zorladıklarını anlatan Hasan Sertoğlu “Avrupa Adalet Divanı’nın son verdiği karar, kulüpleri UEFA ve FIFA’nın kulüpleri esir alamayacağını ortaya koydu. Bu bizim için son derece önemlidir. Ülkemizdeki uluslararası hukukçu hocalarımızla bu çalışmalara devam ediyoruz” dedi.