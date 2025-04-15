Polisin açıklaması şöyle:

15.04.2025 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, St. Hilarion kavşağı yakınlarında, KU 519 plakalı araçta seyir halinde olunduğu sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, ön lastikleri, kaputu ve göğsü yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise üst tavanı ve sol kapısı da zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.