Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında seyir halinde bulunan Derviş Yusuf Bekar yönetimindeki SH 606 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, makine kapağı, ön tampon, ön farları, ön plastik aksamları yanarak, ön cam ile sağ kapı camı ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü.
Soruşturma devam ediyor.