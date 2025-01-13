Özersay, idarenin tüm işlemlerinin anayasa ve yasalara uygun olması gerektiğini vurgulayarak, hukuksuzluklara karşı sadece açıklama yapmanın yeterli olmadığını, somut adımlar atmanın önemine işaret etti.

Özersay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burası bir hukuk devletiyse, idarenin her işlemi anayasa ve yasalara uygun şekilde yapılmak zorundadır. Halkın haklarını savunmak için hukuksuzluklara geçit vermeyeceğiz. Bu doğrultuda, bugün Yüksek Mahkemede seyrüsefer zammıyla ilgili bir dava dosyaladık. Detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.”