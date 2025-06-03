Siber’in kızı Sümer Siber Gülercan ile damadı Cemal Gülercan’ın ilk çocukları Tan, ailenin ve yakınlarının büyük sevinciyle karşılandı.

Cemal Gülercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dün sabah güneşin ilk ışıklarıyla oğlumuz Tan bizlere merhaba dedi. Bizim için bir devir kapandı, yeni bir devir başladı. Hayatımız ikiye bölündü artık: Tan’dan önce ve Tan’dan sonra. Artık hayat sadece bizim değil, onun da hikayesinin yazılacağı başka bir boyut kazandı. Sağlık ve mutlulukla…”