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Siber’in kızı Sümer Siber Gülercan ile damadı Cemal Gülercan’ın ilk çocukları Tan, ailenin ve yakınlarının büyük sevinciyle karşılandı.

Cemal Gülercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dün sabah güneşin ilk ışıklarıyla oğlumuz Tan bizlere merhaba dedi. Bizim için bir devir kapandı, yeni bir devir başladı. Hayatımız ikiye bölündü artık: Tan’dan önce ve Tan’dan sonra. Artık hayat sadece bizim değil, onun da hikayesinin yazılacağı başka bir boyut kazandı. Sağlık ve mutlulukla…”