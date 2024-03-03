Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 3. Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen Yüksek Düzeyli Kadın, Barış ve Güvenlik konulu panele katıldı.

Sibel Tatar, panelin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve lider eşleri ile birlikte Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve el sanatlarını yansıtan özgün tasarımlardan oluşan dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Emine Erdoğan ve beraberindeki yetkililer, geleneksel desenler, motifler ve renklerle süslenmiş kıyafetler ve aksesuarlar hakkında misafirlere bilgi verdi.

Sibel Tatar daha sonra Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri fuaye alanında bulunan, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Sibel Tatar, ardından lider eşleri onuruna verilen yemeğe katıldı.