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İfadesi alınan U. G., sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle 4 el ateş ettiğini söyledi.

İhbarla hastaneye sevk edilen ve inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, ateş açan kişinin U.G. olduğunu belirledi.

Sırt, kafa ve yüzlerinden yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Özel hastanenin kantinindeki İbrahim Akça, Ahmet Aydoğdu, Diyar İyisen, İbrahim Köse ve Ferdi Kavraz, nereden geldiği bilinmeyen saçmalarla yaralandı.

Yalova’da sıcak tan bunalan bir kişi, martıların çıkardığı seslerden rahatsız olup pompalı tüfekle ateş açtı.

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