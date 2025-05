-ÖZEL HABER

Dayak mağduru kadınlar, İstismar mağduru çocuklar için İhbar hattı!

Ülkemizde kadınlar psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarında, çoğu kadın Adli Şube’ye gidip, mağduriyetini anlatmaktan çekinir.

Bu nedenle, şiddete maruz kalan kadınların ne yapabileceğini Gündem Kıbrıs okuyucuları için araştırdık. Gazeteci Rana Sarro Gündem Kıbrıs okurları için, Alo 183 İhbar Hattı’nın Sorumlu Operatörü ile konuştu.

“HAYATİ TEHLİKEM VAR, BANA ACELE POLİS GÖNDERİN”

“Polisle bir ekip gibi koordineli şekilde çalışıyoruz. Bizi arayıp, darp edildim, hayati tehlikem var, kendimi odaya kilitledim acele bana polis gönderin” diyen kadınlarımız var. Kocasını tutuklatıp, gece vakti evinden alıp sığınma evine yerleştirdiğimiz kadınlarımız var” diyen İhbar Hattı Sorumlusu, Sığınma Evi ile de çok verimli çalıştıklarını anlattı.

“KOCASI TUTUKLANIYOR, KADINI KORUMAYA ALIYORUZ”

Polise veya 183 ihbar hattına yansıyan şiddet vakalarının ardından, çaresiz olmadıklarını, çünkü Avrupa standartlarında bir kadın sığınma evinin ülkemizde bulunduğunu belirten İhbar Hattı sorumlusu, “ben gece vakti arandığımda biliyorum ki o kadını yerleştirebileceğim bir yerim var. Polisten sonra kocası tutuklanana kadar veya tutuklandıktan sonra serbest kalacağında, şiddete maruz kalacak veya hayati tehlikesi varsa bir kadını çocuğuyla birlikte oraya götürebileceğimi bilmek benim için çok önemlidir” diyor.

Kadınların şiddet veya hayati tehlike anında sığınabilecekleri bir merci olması gerekir. Bu nedenle, şiddete maruz kalan kadınların ne yapabileceğini Gündem Kıbrıs okuyucuları için araştırdık.

Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve çok fazla insanın bilmediği Alo 183 İhbar Hattı faaliyette. Desteğe ihtiyacı olan kadınlara, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik olarak yapılan ihbarlar dikkate alınıyor. İhbar hattının aranmasıyla hemen harekete geçiliyor ve polis ile ekip ilişkisinde gerek şiddet mağduru kadına sahip çıkılması, gerekse şiddet uygulayan erkeğin tutuklanmasına kadar, bu ihbar hattı ile polis koordineli şekilde hareket ediyor.

Alo İhbar hattı ayrıca ihbar edilen vakalara müdahale edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması adına ilgili birimlere yönlendirme yapıyor.

İhbar Hattı sorumlusu Burcu hanımın soy ismini kişisel güvenliği gereği gizli tutmayı uygun görüyoruz.

Soru: Alo 183 İhbar Hattı nedir?

Burcu hanım: Kadına yönelik şiddet ve danışma ihbar hattıdır. Önceliğimiz kadındır ama çocuk istismarı için de polis bize ulaşır. Engelli istismarı için de 183 aranır. Diğer konularda da biz o ihbarları alıyoruz.

Şöyle bir örnek vereyim. Bir çocuğun davranışlarından şüphelen bir öğretmen de beni arar. Çocuklarla ilgili mesai saatlerinde her bölgenin Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kaza şubelerine ulaşılabilir. Bize de mesai saatleri haricinde polise yansıyan konularda ulaşılıyor.

Soru: Telefonlara hep siz mi yanıt veriyorsunuz?

Evet ben tekim. Çünkü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi henüz kurulmadı. Kuruldu, dairesi var ama henüz faaliyette değil. Ve Alo 183 asında Toplumsal Cinsiyet Dairesi’nin altındadır. Türkiye’de de Alo 183’tür ve o şekildedir. O dairenin kurulmasıyla bir ekip olacak bu iş için. Belki vardiyalı bir ekip olacak.

Soru: Ekip olmamanıza rağmen bu işi iyi götürüyorsunuz. Gecenin bir vaktinde veya günün her saatinde aranmanız zor olmuyor mu?

Bu gönüllülük işidir. Hiç kimse 7/24 telefon cebinde dolaşamaz. Ama ben işimi severek yaparım. Kadınlara veya mağdur çocuklara yardım etmekten mutluluk duyarım.

Soru: İhbar hattı çok fazla aranıyor mu?

Ve ülkemizde kadına şiddette günden güne bir artış yaşanır. İstatistiklere baktığımızda orantılı bir şekilde artış var. Ben ayda 10 tane kadına şiddet vakası için aranırım. Ama beni aramayıp direk polisi arayan da var. 183 İhbar hattını aramaz bilmez belki veya bilse de polisi aramayı tercih eder. Yani istatistiklere bakıldığında sadece on defa aranıldı denebilir ama hayır 10 kez ben sadece arandım. Polise yansıyan vakalar da ayrı ve onlar için de polis beni arıyor..

Soru: 183 İhbar hattı arandığında nasıl bir yol izlersiniz. Polis arandığında ise nasıl bir yol izlersiniz?

İki türlü aranırım. Biri acil durum, biri acil olmayan durumdur. Birisi gece vakti kadın şiddete maruz kalır, bir şekilde 183’ü bilir ve der ki bana; “Ben şuanda hayati risk yaşarım, dövdü beni, kendimi odaya kilitledim bana polis gönderin” der.

Ben hemen Kadına Şiddet Birimleri’ni ararım. Tabi en büyük sıkıntımız şudur. Bunu da söylemek durumundayım. Daha önce her bölgede kadına şiddet birimi vardı. Direk kadına şiddet birimlerini arardım. Oradaki insanlar da direk konuya vakıf insanlardılar. Şuanda ise sadece Lefkoşa’da var. Tekrardan her ilçede bu birimlerin faal olması gerekmektedir. Artan nüfus nedeniyle Adli Şubelerin işi zor ve yoğun, o nedenle, her bölgede ayrı kurulmuş sayıları yeterli kadına şiddetle mücadele birimleri olması daha iyi olurdu.

Polisle bir ekip gibi koordineli şekilde çalışıyoruz. Bizi arayıp, “darp edildim, hayati tehlikem var, kendimi odaya kilitledim acele bana polis gönderin” diyen kadınlarımız var. Kocasını tutuklatıp, bu sürede evinden alıp sığınma evine yerleştirdiğimiz kadınlarımız var.

O nedenle kadınlarımız gerek hayati risk taşıdıklarında, gerekse şiddete maruz kaldıklarında çekinmeden bir kadın olarak her daim benim yanıtladığım Alo 183 ihbar hattını arayabilirler.

Soru: Sığınma evi ihtiyaca cevap veriyor mu? Orada kaç gün kalınabiliyor?

Evet, kapasitesi yeterlidir. Avrupa standartlarında yapılmış bir sığınma evidir bana göre. Lefkoşa Türk Belediyesi ve AB projesi ortaklığında yapılmış bir binadır. Ama tabi orada ne kadar kalınacağı, bu süreçte ne yapılacağı Sığınma Evi’nin yetkisinde olan bir durumdur. Ama öyle bir şey yoktur, üç gün kaldın git falan. Kadın kendisini toparlayana kadar sahip çıkılır. Sığınma Evi ayrıca çocuklu oraya sığınan kadınların, bez, mama ve her türlü ihtiyaçları orada düşünülmüştür. Kadının hiçbir eksiği yoktur artık oraya gittiğinde. Gece vakti arandığımda biliyorum ki o kadını yerleştirebileceğim bir yer var. Günün sonunda 183 olarak benim için bir sığınma evi olduğunu bilmek ve bir kadını oraya götürebileceğimi bilmek benim için çok önemlidir. Bazen sabaha karşı 4’te evime girerim ama Sığınma Evi’ne yerleştirmişsem o gece başımı yastığa koyduğumda rahat uyurum. Çocuğuyla birlikte şuanda hayati riski yok diye düşünerek huzur bulurum, o zaman en huzurlu, en mutlu insan benim.