Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yer alan protokol imza töreninde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imza koydu. Törende  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serkan İlseven, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu. 

2018 yılından beri yürürlükte olan protokol; şiddete, cinsel sömürüye veya istismara maruz kalan, boşanma davası açmak için yeterli maddi imkanı bulunmayan kadınlara; koruma emirlerinin alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ve onayıyla ücretsiz adli yardım desteği sağlanmasına imkan tanıyor.
Adli yardım desteği kapsamında, ekonomik gücü yeterli olmayan şiddet mağduru kadınlara Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından Aile (Evlenme Ve Boşanma) Yasası kapsamında yapılan koruma emri başvuruları, istidaları ve boşanma davaları hususunda hukuki destek veriliyor.

Protokol imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Birlik ile Bakanlık arasında 2018 yılından itibaren  sürdürülen  işbirliği çerçevesinde, bugüne kadar çok  sayıda şiddet mağduru kadına  nitelikli hukuki hizmet sağlandığını ifade etti. Karşılıklı anlayış içinde protokolün yenilendiğini kaydeden Esendağlı,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  ve bakanlık yetkililerine hassasiyetlerinden dolayı  teşekkür etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  da konuşmasında, şiddete,  cinsel sömürüye ve istismara maruz kalan kadınlara,  koruma emri alınması  ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için  protokol kapsamında  beş yıldan beri destek verildiğini,  sürdürülen işbirliğinin ihtiyaç duyulan başka alanlarda da hayata geçirilmesi için ortak çalışma yapmaya  her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konusunda toplumun daha duyarlı ve bilinçli olmasının önemli olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu:
‘‘Bakanlık olarak amacımız  yalnızca şiddetin son aşamasında  çalışmalar yapmak değil, şiddete neyin sebep olduğuna  dair çalışmalar yaparak şiddetin önüne  başınndan geçmek için  sivil toplum örgütleriyle her türlü  işbirliğini daha da ileriye taşımak olmalıdır şeklinde konuştu.

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Adli yardım desteğine nasıl başvurulabilir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Şubelerine ya da Bakanlık Sosyal Medya hesaplarına başvurarak adli yardım desteği konusunda bilgi alınabilir.
Yıllara Göre Adli Yardım Başvuruları
Sosyal Hizmetler Dairesi istastistiklerine göre,  protokolün yürürlüğe girdiği 2018 yılında 7 kadın adli yardım başvurusunda bulunurken,  2019 yılında  55 kadın, 2020 yılında 37 kadın, 2021 yılında 67 kadın, 2022 yılında  105 kadın ve 2023 yılında, Ocak- Eylül ayı arasında  121 kadın  adli yardım  desteği için başvuruda bulundu.