Polisin açıklaması şöyle:

22.10.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de Ahmet Yahya Sokak üzerinde, muhtemelen şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin ağaç dallarına temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımlar neticesinde yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki toplam 9 adet çam ağacı, bir ikametgahın avlusu içerisinde bulunan kuru otlar ile 2 adet ahşap şezlong yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yüksek gerilim hatları ağaç dallarına temas etti

22.10.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Bağlıköy’de Şht. Tahir İbrahim Sokak üzerinde, muhtemelen şiddetli rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatalarının ağaç dallarına temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların yere düşerek kuru otları tutuşması sonucu, yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otalar yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Dere yatağında yangın!

22.10.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Aydınköy’de Mezarlık Yolu mevkiinde, dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, dere yatağı içerisinde bulunan kuru otlar ile dere yatağı kenarında bulunan bir şahsa ait arazi içerisindeki toplam 4 adet zeytin fidanı ile 50 metre uzunluğundaki damlama lastiği yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.