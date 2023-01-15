Yapılan inceleme sonucu tutanak tutularak, gerekli raporlama yapıldı.

Bakan Oğuz’a Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile Küçükbaş Genel Sekreteri Serkan Harper de eşlik etti.

Ataoğlu: Kadınlarımız ve gençlerimiz bir değerdir

Ataoğlu: Kadınlarımız ve gençlerimiz bir değerdir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz , Paşaköy Ağıllar bölgesindeki üreticinin ağılında incelemelerde bulundu.

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur nedeniyle Paşaköy Ağıllar bölgesinde bulunan bir üreticinin 5 küçükbaş hayvan ı telef oldu.

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