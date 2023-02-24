Eski hakemlerden Ömer Emiroğlu'nun eşi; Spor Yazarı Kaya ve Osman Emiroğlu’nun annesi olan Sıdıka Emiroğlu, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti. Emiroğlu’nun vefatı sevenlerini ve dostlarını yasa boğdu.