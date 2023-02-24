Eski hakemlerden Ömer Emiroğlu'nun eşi; Spor Yazarı Kaya ve Osman Emiroğlu’nun annesi olan Sıdıka Emiroğlu, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti. Emiroğlu’nun vefatı sevenlerini ve dostlarını yasa boğdu.
Eski hakemlerden Ömer Emiroğlu'nun eşi; Spor Yazarı Kaya ve Osman Emiroğlu’nun annesi olan Sıdıka Emiroğlu, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti. Emiroğlu’nun vefatı sevenlerini ve dostlarını yasa boğdu.
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