Olayın devamında 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde, U.A.R. (E-37), A.R. (E-23), MD.S. (E-31), R.A. (E-22), H.J. (E-24), S.H. (E-36), A.A. (E-28), S.B. (E-21), U.Ç. (E-54) ve H.S. (E-49) isimli şahısların, A.U. ve H.G.’yi hedef alarak şiddet kullandıkları bildirildi.

Şahısların, A.U. ve H.G.’nin vücutlarının çeşitli bölgelerine elleri, ayakları ve tahta sopalarla saldırdığı, darp sonucu H.G.’nin sol kol kemiğinin, A.U.’nun ise sağ göz çukuru (orbita) kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Ayrıca H.G.’ye ait iki cep telefonu ile A.U.’ya ait bir cep telefonunun zorla alınarak soygun suçunun işlendiği, olay sonrası ise mağdurlara polise başvurmaları halinde zarar verileceği yönünde tehditler savrulduğu belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tüm şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.