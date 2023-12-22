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Sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğunun sigara içmeye çıkması ise sosyal medyada gündeme geldi.

Araştırma: Türk halkı esnafa güveniyor mu?

Araştırma: Türk halkı esnafa güveniyor mu?

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit konuşmalar yaptı.

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