Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkeyi olumsuz etkileyen yağışlı havayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, iklim değişikliğine işaret ederek, “Hazırlıklı olma zorunluluğumuz var. Cumhurbaşkanlığı bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Çok zor günler yaşıyoruz. Öncelikle, çok ciddi bedeller ödemek zorunda kalan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yıllar içinde birikmiş sorunların ve pek çok hatanın sonuçları daha hafif değil, daha ağır yaşamamıza yol açtı pek çok şeyi.

Bu felaketi geride bıraktıktan sonra, sorunu büyüten, yaşadıklarımızı ağırlaştıran faktörleri dikkatle belirlememiz, raporlamamız ve buradan bir eylem planı çıkarmamız gerekiyor.

İklim değişikliği gerçeği önümüzde duruyor ve hazırlıklı olma zorunluluğumuz var. Cumhurbaşkanlığı bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirecek.

Bunları asla es geçmeksizin ve merkezi koordinasyonu yeniden gözden geçirme ihtiyacının da altını çizerek, bir de teşekkür borcumuz olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sahada hiç uyumadan, canını dişine takarak mücadele veren belediyelerimize, belediye emekçilerimize, Polis Genel Müdürlüğümüze, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımıza ve tüm mensuplarına yürekten teşekkürler. Onlarla gurur duyuyoruz.

Tam olarak atlatmış değiliz. Lütfen sahada görevlerini yapmaya çalışan arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına her birimiz yetkili makamlardan gelen uyarı ve kararlara uymaya devam edelim.

Hepimize bir kez daha geçmiş olsun.”