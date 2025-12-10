irne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Haber Kıbrıs’ta Hüseyin Ekmekçi’nin programında kentin son yağışlardan nasıl etkilendiğini anlattı. Şenkul, yoğun yağmurun özellikle Ozanköy’de 50 yıldır süregelen yapısal bir problemi yeniden ortaya çıkardığını söyledi.

“Derenin Köy İçinde Kaybolduğu 50 Yıllık Bir Sorun”

Şenkul, Ozanköy’deki derenin köy içine girdikten sonra akış izini kaybettiğini ve bu eski sorunun yoğun yağış altında yeniden tehlike yarattığını belirtti. Başkan, bölgede dört ila beş evin garaj ve bahçelerinde su baskını yaşandığını ifade etti. Şenkul, şehir merkezindeki bazı mülklerde de yapısal nedenlerle su sorunları ortaya çıktığını söyledi. Buna karşın, Girne’nin genelinde beklenen ölçekte bir sel yaşanmamasını hem yapılan yatırımlara hem de kentin denize yakın konumuna bağladı

“Vatandaşı Korumak İçin Her Yerde Çalıştık”

Şenkul, ekiplerin Karaloğlu, Karmi ve diğer bölgelerde yoğun şekilde çalıştığını açıkladı. Zabıta ve altyapı ekiplerinin vatandaşları riskli bölgelerden uzak tutmak için sürekli sahada olduğunu söyleyen Şenkul, ayrıca dağdan gelen çamurlu suyun tıkadığı logarların temizlenmesine ağırlık verdiklerini ifade etti. Başkan, kaçak olarak yağmur suyunu kanalizasyon hattına bağlayan yapıların şebekeyi taşırarak ciddi sorun yarattığını vurguladı

Şenkul, özellikle Oscar Otel çevresinin geçmiş yıllarda sıkıntılı olduğunu ancak yapılan yatırımlarla bu sorunun büyük ölçüde giderildiğini söyledi. Doğanköy’den gelen sel akışının birkaç dakika içinde çekildiğini belirtti. Şenkul, şehir içi yatırımların yanında dağlarda suyu tutacak bentlerin ve yapay göletlerin planlanması gerektiğini, aksi hâlde kısa sürede gelen 232 kilogramlık yağışın hiçbir altyapının doğal sınırlarında karşılanamayacağını belirtti

“Suyu Tutacak Yedek Güç Oluşturmamız Lazım”

Şenkul, Gönyeli’de yaşanan taşkınlara da değinerek yüz binlerce ton suyun hiçbir şebeke tarafından taşınamayacağını söyledi. Akarların şehir içinde kaybolduğu noktalarda büyük risk oluştuğunu belirten Belediye Başkanı, kılcal dere yataklarının denize ulaşımını sağlayacak yatırımların elzem olduğunu vurguladı. Şenkul, Türkiye’den gelen suya rağmen yerel su kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğini, bentlerin hem taşkınları azaltacağını hem de yeraltı su rezervlerini artıracağını ifade etti. Başkan, yağmur miktarının öyle fazlaydı ki Geçitköy Barajı’na verilse bir günde dolabileceğini söyledi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, tüm belediye ekiplerinin yoğun çabayla çalıştığını belirterek, son 48 saatte görev yapan tüm personelin özverisine teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kıbrıs