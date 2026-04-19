Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşaası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo ile bir araya geldi. Görüşmede, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecinin mevcut durumu ve geleceği, değişen jeopolitik dengeler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde sürdürülen diplomatik çabalar ele alındı. Görüşmede, CTP’nin, Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon temelinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde, diyalog ve diplomasi temelinde ilerleyen çözüm arayışlarına aktif katkı koymayı, Kıbrıs’ta kalıcı barış, istikrar ve ortak geleceğin inşasına yönelik uluslararası temaslarını kararlılıkla sürdürmeyi temel bir sorumluluk olarak görüyor.