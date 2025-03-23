Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Ezgi İşimtekin olayla ilgili bulguları aktardı.

İşimtekin, CÖŞ ve narkotik ekipleri tarafından 22 Mart tarihinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize, silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.