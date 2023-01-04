Simit fiyatlarına 2 TL zam geliyor! Başkent Ankara'da simit fiyatları tartışma yarattı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarına son zammın Ekim ayında yapıldığını hammaddeye gelen zamlar sonrasında giderlerinin fazla olduğunu bu nedenle zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

'BUNUN SUSAMI, YAĞI, İŞÇİLİĞİ DAHA FAZLA...'

Simit fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 'Simit özel bir üründür. Bunun susamı, yağı, işçiliği daha fazladır. Unlu mamuller her zaman özel ürün olduğu için KDV'si yüksektir. Şu an 7 TL'ye dahi esnafın para kazanamadığını söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

Ankara'da Ocak ayı itibarıyla simit fiyatlarının 7 TL olması için zam yazılarını yazdıklarını belirten Savaş Delibaş, 'Simit fiyatı muhtemelen 7 TL olacak. Ocak ayının 20'si 25'i gibi simit 7 TL diyebiliriz.' dedi.