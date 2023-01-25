Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Daha önce 2 kez gözaltına alınan Tolgahan D. yeniden gözaltında! Ayrıca, biri avukat 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüpheliler Tolgahan D., E.Y. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade ve işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN 'SİNAN ATEŞ' AÇIKLAMASI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sinan Ateş cinayetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener "Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. Bu elim olaya Ateş ailesinin talebi üzerine siyaseti bulaştırmak istemedim. Güvenlik güçlerimizin olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağıma inandım. Suikastın üzerinden geçen 26 günün ardından görüyorum ki bu olay artık aileyi aşmış ve devlet yönetiminde ciddiyetin ne kadar kaybolduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sayın Erdoğan, senin yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor?" ifadelerini kullandı.