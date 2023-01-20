Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, zanlının Müstahdem tarafından sirkat, Sahte evrak düzenleme ve sahte evrağı tedavüle sürme suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 ile 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinin müstahdemi olan zanlının bahsekonu işyerinde Mağaza Müdürü olarak görev yaptığı sırada eski tahsil edilmiş makbuz numalarını yeni tahsil etmiş gibi göstererek sahteleme yapıp muhasebeye tedavüle sürüp müşterilere satış yaptığı mobilyalara karşılık tahsil ettiği toplamda 65 bin 940 Tlnakit parayı tasarrufuna geçirip, sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 10 Aralık 2018 tarihinde Resmi evrak sahteleme, Kamu görevini kötüye kullanma suçundan teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.