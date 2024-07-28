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Soruşturma devam etmektedir. 28.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Bedi’s Plajında, H.Y.(E-38) 283 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Polis ekipleri göz açtırmadı... 176 Araç daha trafikten men edildi!

Polis ekipleri göz açtırmadı... 176 Araç daha trafikten men edildi!

"27.07.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak’ta,S.K.(E-45) 381 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklanmıştır.

Polis basın bülteninden Girne ve Gazimağusa 'da meydana gelen olaylarla ilgili verilen detaylı bilgi şöyle:

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