Polis basın bülteninden Girne ve Gazimağusa'da meydana gelen olaylarla ilgili verilen detaylı bilgi şöyle:
"27.07.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak’ta,S.K.(E-45) 381 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir. 28.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Bedi’s Plajında, H.Y.(E-38) 283 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."