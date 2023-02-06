Açıklamada, “Halkımızın resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Teşkilat tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinden sonra KKTC'de özellikle sosyal medya aracılığı ile vatandaşları tedirgin edici asılsız haberlere yer verildiği bilgimize gelmiştir” denildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Türkiye ’de meydana gelen deprem le ilgili çıkan asılsız haberlerle itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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