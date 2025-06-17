Sivil Savunma'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından 25 Haziran 2025 tarihinde Gazimağusa’da icra edilmesi planlanan tatbikat, aynı tarihlerde Güvenlik Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek icra edilecek Caner Gönyeli Tatbikatı ile çakışması nedeniyle, 27 Haziran 2025 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme kararı, iki büyük çaplı tatbikatın eş zamanlı olarak yürütülmesinin operasyonel verimliliği düşürecek olması ve Sivil Savunma Teşkilatı'nın her iki faaliyet içerisinde aktif rol alacak olması göz önünde bulundurularak alınmıştır.

Bu sebeple, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla icra edilmesi öngörülen Sivil Savunma Sığınak ve Tahliye Tatbikatı’nın daha verimli ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 27 Haziran 2025 tarihinde ertelenmesine karar verilmiştir.

Sığınak ve Tahliye Tatbikatı, 27 Haziran 2025 Cuma günü, saat 10:00’da Gazimağusa’da Polatpaşa Bulvarı - Namık Kemal Lisesi yanında gerçekleştirilecektir.