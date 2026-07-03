Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 04.30'da hayatını kaybeden Nalbant'ın vefatı, teşkilat camiasında büyük üzüntü yarattı.

27 Temmuz 1971 tarihinde Gazimağusa'da doğan Rabikan Nalbant, askerlik görevini 1988-1990 yılları arasında tamamladı. Nalbant, 2 Ağustos 1999 tarihinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde göreve başladı.

Yaklaşık 27 yıl boyunca Gazimağusa ve İskele Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Nalbant'ın, görev süresi boyunca çalışkanlığı, görev bilinci, özverili hizmet anlayışı ve örnek kişiliğiyle teşkilata önemli katkılar sağladığı belirtildi.

Yenierenköy'de ikamet eden, evli ve iki çocuk babası olan Rabikan Nalbant'ın cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Yeşilköy Mezarlığı'nda defnedileceği açıklandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yayımladığı taziye mesajında, Rabikan Nalbant'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilat personeline başsağlığı ve sabır diledi.