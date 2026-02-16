Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir atıl durumda bulunan parkta yeniden düzenleme ve personel eğitimleri tamamlandı. İlkokul 3, 4 ve 5. sınıflara yönelik eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde planlandı.

İlk ders çarşamba günü saat 09.00’da, Lefkoşa Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine verilecek.

Teorik ve Uygulamalı Eğitim

Ders yılı sonuna kadar devam edecek eğitimlerde, genel trafik bilgileri yanında öğrencilere yaya, yolcu ve bisiklet sürücüsü olarak dikkat etmeleri gereken kurallar hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılacak.

Eğitimlerle çocukların bireysel trafik farkındalığının artırılması, ailelerini bilinçlendirmeleri ve geleceğin sorumlu sürücüleri olarak yetişmeleri hedefleniyor.

2010’dan Bu Yana Hizmet Veriyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı, 2010 yılında; Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hizmete açıldı.

Parkta derslikler, yönetim binaları, eğitim parkuru ve emniyet kemeri simülatörü bulunuyor. Eğitim parkurunda dönel kavşak (çember), ışıklı kavşaklar, taşıt yolları, bisiklet yolları ve yaya yolları yer alıyor.

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde, Kazım Salih Sokak’ta bulunan parkta bugüne kadar binlerce öğrenciye ve bazı şirketlerin profesyonel sürücülerine eğitim verildi.