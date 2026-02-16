Lefkoşa’da polis kontrolü sırasında yapılan uyuşturucu testlerinde iki kişinin sonucu pozitif çıktı. Şahıslar tutuklanırken, soruşturma başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında, daha önceden işlemiş olduğu kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dolayı mahkeme emri gereği Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ıspat-ı vücut yapmak için gelen S.K. (E-28)’nin şüpheli hareketleri üzerine uyuşturucu madde test cihazı ile kontrol yapıldı. Yapılan test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmesi üzerine şahıs tutuklandı.

Öte yandan 16 Şubat 2026 tarihinde saat 00.05 sıralarında yine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelen Y.Ç. (K-31)’nin de şüpheli hareketleri üzerine yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bahse konu şahıs da tutuklandı.