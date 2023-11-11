Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’ne 10 Kasım 2023 tarihinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından Aydınköy’de sakin alzheimer hastası Rasim Özparlak adlı 94 yaşındaki vatandaşın kayıp olduğu bilgisi verilmiş, arama-kurtarma faaliyeti için yardım talep edilmiştir.

Güzelyurt Polis Müdürlüğünün yardım talebi üzerine, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından arama-kurtarma ekipleri derhal olay bölgesine sevk edilmiş ve bölgede Sivil Savunma Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi kurulmuştur.

Kayıp ihbarının alındığı saat itibariyle zaman kaybetmeksizin başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde 48 Sivil Savunma personelinin yanı sıra 13 arama kurtarma aracı ve 4 adet dron kullanılmıştır.

Arama-Kurtarma faaliyetinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, Polis Genel Müdürlüğü Çevik Birlik Personeli, İtfaiye Müdürlüğü personeli, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT) ekipleri ve bölge halkı katılmıştır.

Dün gecenin ilerleyen saatlerine kadar ve bugün sabahın ilk ışıklarıyla başlayan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Rasim Özparlak isimli vatandaş saat 16:00 sularında bulunmuş ve Sağlık Bakanlığı'na ait ambulansla hastaneye sevk edilmiştir