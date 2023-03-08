Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıdıka Özdoğan başkanlığındaki Mağusa Kadın Merkezi Derneği ile birlikte 22 STÖ’nün ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Gazimağusa kentinde yaşanan kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar konularına dikkat çekilerek iş birliği ile yapılabilecek çalışmalar tartışıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay toplantıda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün önemine vurgu yaparak, kadının toplumsal hayata katılma engellerinin ne ölçüde kaldırılırsa, toplumun da o ölçüde özgür olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan da 8 Mart’ın uzun yıllardan beri daha güçlü mücadele için kadının hak ve özgürlük mücadelesini yükselttiği gün olduğuna vurgu yaptı. Ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulanan politikaların yetersiz olduğuna dikkat çeken Özdoğan, sistemin değişmesi gerektiğini kaydetti.