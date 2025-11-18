Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, gündemi üç başlıkta belirlediklerini söyledi. Erhürman, “Ankara ziyareti, Hristodulidis ile yapılacak görüşme ve diğer olarak belirlenen konular.” Erhürman ayrıca, Başbakan Ünal Üstel ile cumhurbaşkanı-başbakan görüşmesi geleneğinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Üstel

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, toplantıda görüşlerini Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile paylaştıklarını belirtti. Üstel, perşembe günü yapılacak görüşmenin ardından bilgilendirme toplantısı yapılacağını ifade ederek, “Yararlı bir toplantı gerçekleştirdik. Her 15 günde bir Cumhurbaşkanı ile Başbakan olarak bir araya geleceğim” dedi.

Özersay

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, toplantının verimli geçtiğini belirterek, siyasi parti başkanlarını bir araya getirmenin önemine değindi. Özersay, Ankara ziyaretiyle ilgili bilgi aldıklarını ve görüş paylaşımında bulunduklarını söyledi. Özersay, “Son derece verimli bir toplantıydı. Bu formatta görüşmelerin devam edecek olmasından memnunuz” dedi.

Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ise toplantıların rutine dönüşeceğini belirtti. Çeler, Ankara ziyareti ve perşembe günü yapılacak görüşmenin ele alındığını kaydederek, “Sayın Başkan’ın atacağı adımlardan şüphemiz yok. Perşembe günü önemli bir adım olacak. Yapılacak görüşme, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğiyle ilgili Kıbrıslı Rumların ne düşündüğünü ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

Arıklı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, siyasi konsey kurulmasının güzel bir uygulama olduğunu söyledi. Arıklı, Rum tarafında da ulusal konsey bulunduğunu hatırlatarak, eksikliğin Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından giderildiğini belirtti. Ankara ziyareti ve Kıbrıslı Rum lider ile yapılacak görüşme hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Arıklı, Hristodulidis’e Crans Montana’da masayı neden devirdiğini sormasını istediklerini kaydetti. Arıklı, müzakere süreci başlayana kadar ele alınacak konular arasında karma evlilik, tutuklama ve sınır kapıları ile elektrik ve su sorunlarının öncelikli olduğunu ifade etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, toplantının samimi bir ortamda gerçekleştiğini ve Ankara ziyareti öncesi görüşlerin aktarıldığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanvekili Erkut Şahali de toplantıda kendi görüşlerini ilettiklerini belirterek, CTP’nin Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşlerine en yakın siyasi parti olduğunu vurguladı.