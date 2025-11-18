Ercan Havalimanı’nda sahte olarak düzenlenmiş ön izin başvuru evraklarının görevli memura verilmesi meselesiyle ilgili yedi kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 16.30’da ülkeye giriş yapmak isteyen M.Z.K.(E-18), U.(E-22), E.A.(E-23), S.K.(E-25) ve M.U’nın (E-24), daha önceden sahte olarak adlarına düzenlenmiş ön izin başvuru evraklarını görevli memura vererek tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, F.A’nın (E-22) bahse konu belgeleri cep telefonu üzerinden konu şahıslara gönderdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-22) tutuklandı.

- 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satan işletmeciye yasal işlem

Güzelyurt’ta Güvenli Okul Projesi kapsamında yürütülen denetimlerde, bir markette 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satıldığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İzinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.