Les Ambassadeurs Hotel iddialı konseptleri ile düğün sezonuna ortak oluyor.



Deniz manzaralı bin 100 kişilik açık organizasyon alanı ve ihtişamı ile göz kamaştıran 900 kişilik Balo Salonu seçenekleri ile düğün sezonuna iddialı bir giriş yapan Les Ambassadeurs Hotel, en özel anları taçlandırmak için siz değerli misafirlerini bekliyor.



Düğün planlama sürecinin oldukça zahmetli ve stresli olabileceği bilinci ile hareket eden Les Ambassadeurs Hotel, bu süreçte profesyonel ekibi ile birlikte sizin için en ince ayrıntısına kadar planlama yapıyor, sürecinizin kusursuz bir şekilde geçmesini sağlıyor.



“Hayalinizdeki düğün için biz hazırız. Siz Hayal edin, biz gerçekleştirelim” sloganıyla yola çıkan Les Ambassadeurs Hotel, en güzel gününüzü en özel şekilde geçirmeniz için siz değerli misafirlerini bekliyor.