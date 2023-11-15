Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetini kabul etti.

-Üstel

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Üstel, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en mutlu ve en heyecanlı günlerinden birini yaşadıklarını ifade ederek, CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’in zaman ayırıp, bu heyecanı ve mutluluğu paylaştığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

CHP’nin, KKTC’de ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Üstel, bugün KKTC’nin 40’ıncı yılı, gelecek sene 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlanıyorsa bunun dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan’ın cesur davranışları sayesinde olduğunu söyledi.

KKTC’de dönemin Başbakanı Ecevit’in, “Kıbrıs’ın Karaoğlan'ı” olarak anıldığını ifade eden Üstel, “Hangi eve gitseniz Ecevit’in resmiyle karşılaşırsınız” dedi. Başbakan Üstel, bu nedenle CHP’ye Kıbrıs Türk halkının sempatisinin, bakış açısından farklı olduğunu kaydetti.

Geçmişe bakıldığında Osmanlı döneminden sonra İngiliz İdaresi’nde ve 1950’lerin ardından Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarının bugün Gazze’de yaşananların bir değişik versiyonu olduğunu belirten Başbakan Üstel, “Orada yaşananlar bize çok uzak değil” dedi. BM’nin duyarsızlığı, BMGK ve AB’nin sessizliğine işaret eden Üstel, Gazze’de 7 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 13 bin sivil insanın hayatını kaybettiğini ifade ederek, bunun nedeninin karşı tarafın şuursuzca sivil insanların üzerine bomba yağdırması olduğunu söyledi.

En üzücü olaylardan birinin de hastanelerin bombardıman altında kalması olduğunu vurgulayan Üstel, “Biz savaşın ne olduğunu biliriz, savaşın ne getirdiğini biliriz. Zulüm altındaki, esaret altındaki insanların neler çektiğini çok iyi bilen bir ülkenin ferdiyim, bugün başbakanım, partimin başkanıyım” şeklinde konuştu.

Dünyanın Gazze’de yaşananlara kulak vererek, ateşkes ve barışın gelmesini dileyen Başbakan Üstel, Kıbrıs’a barışın 20 Temmuz 1974’te geldiğini kaydetti. Üstel, “Hem ülkemize barış geldi, hem de güneyde Rum kesimine barış getirdi” dedi.

KKTC’nin 40’ıncı yılını, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladıklarını dile getiren Üstel, “Nice nice yüzyılları biz de beraber göreceğiz” diye konuştu. Üstel, KKTC’nin üzerinden her türlü ambargo ve izolasyonların kalkacağı, ülkenin tanıtılacağı günlerin yakın olduğu düşüncesini ifade etti.

-Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında, CHP’nin Genel Başkanı olarak seçildikten sonra ilk ziyaretini, KKTC’ye yapacağını kurultayda delegelerle paylaştığını hatırlatarak, CHP’nin iktidar olduğu zamanlardaki devlet geleneğini muhalefetteyken de uygulaması gerektiğini kaydetti.

KKTC’nin CHP açısından ve CHP’nin de KKTC açısından önemini Başbakan Üstel’in harikulade özetlediğini belirten Özel, heyetini tanıtarak, ilk kez gölge kabine uygulaması yaptıklarını anlattı.

CHP’nin birinci yüzyıldaki ilk kongresinin, 4 Eylül 1919’daki Sivas Kongresi olduğunu belirten Özel, resmi olarak ilk kongre 1926’da toplandığında ve oraya birinci kongre denildiğinde, Atatürk’ün kürsüden, “Bu ikincisi… Birincisini Sivas’ta yaptık” dediğini vurguladı.

CHP’nin ikinci yüzyıldaki ilk kongresini ise yeni yaptığını dile getiren Özel, ikinci yüzyıldaki kongrenin kendilerine iktidar olma görevi verdiğini ifade etti. Bu nedenle bir gölge kabine ilan ettiklerini belirten Özel, gölge kabinede 9 kadın, 9 erkek bakan görevlendirildiğini söyledi.

Özel, dış politika konusunda Kıbrıs’tan başlayarak, Azerbaycan ile devam ederek, Balkanlar, Türk Cumhuriyetlerini içine alarak dünyadaki bütün siyasi akrabalarının iyi ilişkiler, etkileşim içerisinde olacağı bir süreci başlattıklarını kaydetti.

İsrail-Filistin arasında yaşananların insanlık dramını geçtiğini, soykırım noktasına geldiğini ifade eden Özgür Özel, “Doğrudan sivillerin hedef alındığı sürece sessiz kalmamız söz konusu değil” dedi. Özel, bundan sonraki süreçte oradaki kanı durdurmak için üzerlerine ne düşerse yapma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

“Ziyareti sabahki törenle sınırlı bırakıp, sizlere gelmeseydik Kıbrıs halkının tercih ettiği, çok önemli bir partiyi ve Kıbrıs halkının tercihlerini yok saymış olurduk” diyen Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerde, iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın birbirlerini kucaklamaları, desteklemeleri gerektiğini belirtti.

“Kıbrıs’a yavru vatan diye yaklaşmıyoruz. Elbette insan en çok yavrusunu sever ve bu ifade kötü niyetli belki değildir ancak biz Kıbrıs’a kardeş vatan diye bakıyoruz” diye konuşan CHP Genel Başkanı Özel, eşitlik üzerinden ilişki kurmanın, Kıbrıs halkına ve devletine gösterilmesi gereken saygının bir gereği olduğunu ifade etti.