Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs’ta yapılan bağışla Slovakya’nın KŞK’ya 2012 yılından bu yana yaptığı toplam katkı 30 bin euroya ulaştı. Yapılan açıklamada, söz konusu bağışların kayıp şahısların kalıntılarının bulunması ve ailelerine iade edilmesi çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi. Komite, bu çalışmalarla uzun yıllardır süren belirsizliklerin sona erdirilmesini hedefliyor.

KŞK, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında varılan bir anlaşma sonucunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun çağrısı üzerine Nisan 1981’de BM himayesinde kuruldu. 2006 yılından itibaren Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Komite, kayıp şahısların mezar yerlerinden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve yakınlarına teslim edilmesi görevini üstleniyor.

Komite bugüne dek bin 54 kayıp şahsı kimliklendirerek ailelerine teslim etti. İki toplumlu olarak yürütülen bu çalışmaların sürdürülebilmesi için bağışçı desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

KŞK’nın sosyal medya hesapları ve iletişim bilgileri www.cmp-cyprus.org adresinden erişilebiliyor.