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Sofi, benzer bir durumun tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi.

3 gelen, 2 de giden uçağın hava trafiğinin durdurulmasından etkilendiğini, iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandığını kaydeden Sofi, “Sivil Havacılık Dairesi personeli arızanın giderilmesi için insanüstü gayret gösterdi” ,dedi.

14.00 itibarıyla hava trafiği ile meydanın kapalılık notam bildirisinin kaldırıldığını söyleyen Sofi, uçuşlara 14.10 itibarıyla başlandığı bilgisini yineledi.

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