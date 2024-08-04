Uzun zamandır bir site tarafından beslenen Bulut adlı sokak köpeği, dün gece saat 23.00 sıralarında 70’li yaşlardaki bir kadının hayatını kurtardı.

İşte Ayşe Erozkan adlı vatandaşın paylaşımı:

"Aslen bir sokak köpeği olan ama uzun zamandır sitemizde beslediğimiz Bulut, dün gece 23:00 sularında, sitedeki evlerden birinin önünde şiddetli şekilde havlamaya başladı. Normalde böyle bir adeti yoktur, sessiz bir köpektir. Önünde havladığı evde 70'li yaşlarda bir bayan tek başına kalıyor. Köpek susmayınca, evin içinde ne olduğunu merak ettik, kapıyı çaldık ama yaşlı bayan kapıyı açmadı. Evin ışıkları yanıyor ama kapı açılmıyor, endişeye kapıldık. Sitenin güvenlik görevlisi evin balkonuna tırmanıp, camı kırarak içeri girdi ve yaşlı bayanı salonda baygın hâlde buldu. Ambulans çağırıp hastaneye yetiştirdik; diyabet hastasıymış, komaya girmiş.

Böyle şeyler sadece filmlerde olur zannederdim ama gerçek hayatta da oldu; bir köpeğin içgüdüleri sayesinde bir insanın hayatı kurtuldu. Mucize gibi bir şey.

Yasa yürürlüğe girdiği için sevinen hayvan düşmanlarına hitaben bu olayı yazdım."

Kaynak: Kıbrısonair