Solyalı, Laiklik çok sık tartışılır oldu. Bunu tartışmanın dahi gerçekten çok büyük bir tehlike olduğunu halk olarak idrak etmek zorundayız. “Dokunulamaz” bakan Nazım Çavuşoğlu Öğretmen Sendikalarına karşı açtığı savaşı çok net olarak görüyoruz. Örgütlü mücadeleyi kırma sözünü ne pahasına olursa olsun hayata geçirmekte kararlı. Laiklik konusunda Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyma zorunluluğunu ve din eğitiminin plan-programı, eğitmenlerin nitelikleri, eğitim yeri ve ortamı Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine tabi olmadığı müddetçe, verilen iznin Anayasa’nın 23. (Vicdan ve Din Hürriyeti) ve 59. (Öğrenim ve Eğitim Hakkı) maddelerinin kapsamından çıkacağını ortaya koyduk. Bu kafa yapısındaki Eğitim Bakanlığının böyle bir denetim yapma ehliyeti de olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.

Solyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu’nun istifasını istedi.

“Bizim uzmanlarımız tarafından hazırlanan müfredata müdahale ettirmek de nedir? Nazım Çavuşoğlu istifa etmelidir! Bu konuda öncelikle veliler, sendikalar, siyasiler ile tüm toplum mücadele vermelidir.”