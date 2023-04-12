Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam etmesine işaret etti.

CTP’li vekil Solyalı, “Geliyor gelmekte olan! Türk Lirası, öngörüldüğü gibi değer kaybetmeye; Kıbrıslı Türkler de fakirleşmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Solyalı, “Mecliste defaten bu konudaki önlemlerin ne olacağını sormuş olmamıza, rakamsal analizleri yapmış olmamıza rağmen "Dış Mihraklar" cevabından başka bir yanıt alamadık” dedi.

Solyalı, “Halkın alım gücünü, öngörülebilirliği ve işletmelerin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla, planlı ve kademeli olarak stabil bir para biriminin öncelikle muhasebe birimi olarak kullanılmasının planlaması için çok geç kalıyoruz” açıklamasını yaptı, şöyle devam etti:

“Acilen Türkiye Cumhuriyeti ile İktisadi ve Mali İş Birliği Protokollerine -ki içeriği hükümet de bilmiyor- TL'den kaynaklı bu maliyetin/kaybın karşılanması şartının konması zorunluluğunu da önerdik. Yine umursamadılar! Çözüm belli.”