CANLI AKTARIM- PELİN YÜKSELAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Genel Kurulu’nda ‘alım güçsüzlüğüne’ dikkat çekti. Vatandaşın alım gücü kalmadığına vurgu yapan Solyalı, asgari ücretlinin aldıkları artışa sevinemediklerini kaydetti.

Solyalı, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Maaş artışı ya da hayat pahalılığının yansıması önemli ama bu alım gücüne yansımıyor. Artış vatandaşı en fazla bir ay rahatlatacak çünkü zamlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlara yapılan artış zaten eriyip bitti. Bu ayın sonunda çok farklı rakamlarla karşılaşacak tüketici. Alım gücü darma dağın olmaya devam edecek.

“Bir paket halinde açıklanmayan artış, vatandaşı rahatlatamaz” diyen Ürün Solyalı, hükümetin aslında tüketicinin karşısında olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

‘Halkın gündemi markete girebilmek’ diyen Solyalı, denetimsizliğe de dikkat çekerek, pahalılığın önlenebilmesi için tüm mekanizmaların çalıştırılması gerektiğini söyledi.