Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde saat 15.45 sıralarında Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ait (LTB) kanalizasyon hava çekme motoru sisteminde muhtemelen kimyasal reaksiyon sonucu yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, yangın sonucunda motor, 8 tonluk plastik depo ve depo içerisinde bulunan 6 ton karbon ve deponun plastik bağlantı boruları yanarak zarar gördüğü bildirildi.
Soruşturma devam ediyor...
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