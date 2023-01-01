Soruşturma devam ediyor...

Açıklamada, yangın sonucunda motor, 8 tonluk plastik depo ve depo içerisinde bulunan 6 ton karbon ve deponun plastik bağlantı boruları yanarak zarar gördüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

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