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Başbakan Ünal Üstel, Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi'nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel'in basın toplantısında İsias Davasıyla ilgili de konuştu.

İsias Davası'nın yakından takip edilmesi için Hukuk Komitesi kurduklarını belirten Üstel, Türkiye'den de iki hukukçu ile beraber çalıştıklarını anlattı.

Üstel, "özelde Adıyaman genelde Türkiye'deki hukukçularla istişare içindeyiz. Bizim kendi hukukçularımızda var gücü ile çalışmakta. Biz İsias Davası sonuçlanana ve suçlular gereken cezayı alana kadar, bu davanın takipçisi olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Davamızın peşindeyiz" diye konuştu.