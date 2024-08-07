Mahkeme heyeti, sanıkların planlayarak maktülleri öldürdüklerine ve planlı ve organize bir şekilde hareket ederek maktulleri “acımasızca katlettiklerine” vurgu yaptı.

Sanık 1’in olayda öncü, Sanık 2’nin pusuya düşüren kişi ve suikastçileri olay yerinden uzaklaştıran kişi olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, KKTC’de bugüne kadar bu denli organize suç işlenmediğine vurgu yaptı.

Mahkeme heyeti tüm bu hususlar ışığında Sanık 1, Ömer Tunç’un ömür boyu, Sanık 2 Veysel Sare’nin

35+35 yıl, Sanık 3 Musa Çiçek’in ise 20 yıl hapis cezasına çaptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

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