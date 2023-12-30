TRT Spor canlı yayınında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Büyükekşi'nin otele ambulans ve doktor eşliğinde geldiği öne sürüldü.
Doktorların Büyükekşi'ye müdahalede bulunacağı belirtildi.
TRT Spor canlı yayınında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Büyükekşi'nin otele ambulans ve doktor eşliğinde geldiği öne sürüldü.
Doktorların Büyükekşi'ye müdahalede bulunacağı belirtildi.
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