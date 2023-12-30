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Arap yönetimi Atatürk pankartına izin vermedi! Süper Kupa maçı oynanacak mı?

Arap yönetimi Atatürk pankartına izin vermedi! Süper Kupa maçı oynanacak mı?

TRT Spor canlı yayınında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Büyükekşi'nin otele ambulans ve doktor eşliğinde geldiği öne sürüldü.

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