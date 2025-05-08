Derby Üniversitesi'nden bir güç ve kondisyon araştırmacısı olan Joshua Davidson, giderek daha sofistike ve pahalı sağlık taramalarına sahip, bazıları on binlerce dolara mal olabilen, teknoloji odaklı sağlık testlerinin olduğu bir dünyada kas gücünü ölçmenin sadece basitçe bir sandalyeye oturup bir tenis topunu sıkmak olduğunu belirtiyor.

El dinamometresi ile yapılan kavrama gücü testi, insan sağlığı hakkında önemli fikirler veriyor. El kavrama gücü, genel olarak kas gücünü yansıtır ve zayıf bir el kavraması olumsuz sağlık sonuçlarının daha yüksek riskini öngörür.

Klinik çalışmalarda kavrama gücünü test ederken, bilim insanları genellikle elinizdeki ve ön kolunuzdaki kasların ürettiği kuvveti ölçmek için olabildiğince sert sıkılan bir cihaz olan el dinamometresi kullanırlar.

15-30 saniye boyunca sıkabilmek iyi bir gösterge

Ancak Davidson'a göre, bir tenis veya stres topuyla basit bir "sıkma testi" yaparak yine de iyi bir fikir edinebilirsiniz. Davidson basit kavrama testini şöyle anlatıyor:

"Kavramanız yorulmadan önce olabildiğince uzun süre sıkın. Tenis topu gibi bir şey üzerinde 15-30 saniye boyunca maksimum sıkmayı sürdürebilmek, çabalamak için iyi bir standart olacaktır. Ne kadar süre sıkabildiğinizi not etmek, zaman içinde kavrama gücünüzü takip etmenize yardımcı olabilir.”

Doktorların ve yetkin uzmanların görüşleri dışında sadece bu teste bağlı kalarak sağlık hakkında karar vermek son derece tehlikeli.

Önceki çalışmalar

Kavrama gücünün sağlık konusunda önemli sonuçlar verdiği ilk olarak yaklaşık 140 bin yetişkinin katıldığı ve kavrama gücünün kan basıncı gibi diğer daha belirgin göstergelerden daha iyi bir erken ölüm tahmini olduğunu bulan bir çalışmayla bilim insanlarının dikkatini çekti.

Diğer araştırmalar, bir kişinin kavrama gücünün 100 yaşından sonra yaşama olasılığını gösterebileceğini ortaya koydu. Bir çalışmada, gönüllülerin kavrama güçleri 1965-1968 yıllarında 56 ila 68 yaşları arasındayken ölçüldü ve sonraki 44 yıl boyunca hayatta kalmaları izlendi.